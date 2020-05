Ultracentenaria di Cercemaggiore guarisce dal Covid. Insieme a lei altri 9 oggi

Un dato decisamente confortante è quello relativo alle guarigioni da Covid-19 che in Molise, così come in tutta Italia, aumentano di giorno in giorno. Oggi 12 maggio nella nostra regione sono state dichiarate ufficialmente guarite dieci persone, ma la notizia più sorprendente e che lascia ben sperare è che tra queste ci sia una anziana di 101 anni, di Cercemaggiore.

Oltre a lei, altri 6 concittadini del paese in provincia di Campobasso, tra i più colpiti dall’epidemia da Sars-CoV-2 per via del focolaio venutosi a creare nella casa di riposo. E ancora, hanno superato la prova del doppio tampone 3 cittadini di Campobasso.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i guariti certificati dall’Asrem sono 121, compresi dunque i 10 odierni. 121 su un totale di 390 casi accertati in regione (dunque quasi un terzo) da marzo, quando tutto iniziò, ad oggi. I casi attualmente positivi sono al momento 226, concentrati prevalentemente nella provincia di Campobasso. 22 invece i molisani che non ce l’hanno fatta a vincere la battaglia col virus.