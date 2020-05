Trombe, sax, piatti: nel 1973 nasceva il Club Rossoblù, antesignano del Cuc 1981

Correva l’anno 1973. L’Italia sperimentava il divieto di circolazione delle auto nelle grandi città. Scoppiava la crisi energetica legata al prezzo del petrolio. Gli americani si ritiravano dal Vietnam. Nel suo piccolo, a Campobasso vedeva la luce il primo Club Rossoblù, voluto fortemente da una tifoseria che aveva ripreso slancio, vigore, entusiasmo. E voleva fortemente il salto di categoria dalla serie D alla serie C.

Il ‘fortino’ era naturalmente il caro, vecchio Romagnoli. La carbonella sul terreno di gioco, stadio non ancora completato con le tribune che arrivarono con gli anni d’oro, quel “Lupi-Lupi” che rimbombava ogni domenica. Gli anni settanta rappresentarono la base, il terreno fertile, il trampolino di lancio per la successiva gloria. Ma che bello che era il tifo, il folklore, la genuinità con cui si sostenevano i vari Pinna, Truant, De Libero, Scorrano.

Un bel gruppo di tifosi, insomma, si strinse attorno alla società allora guidata dal presidente Nucciarone, anche sindaco della città. Le foto dell’epoca parlano più di mille racconti: tromba, sassofono, piatti, tamburo, voce, davano vita a veri e propri spettacolini sugli spalti. Una sorta di tifo sudamericano, un’arma in più da sfoderare nel catino di via Albino.

Ma chi erano i protagonisti di tutto ciò? Chi ha qualche capello grigio riconoscerà a prima vista Pippo Tiberio alla tromba, Aldo Piacci al sax, Gennaro Cretella al tamburo, il mitico ‘Blek’ Bruno Palladino ai piatti. E ancora, i tifosi storici Vittorio Emanuele, Franco Gammieri, Walter Mastropaolo, Picciano e Colitti, entrambi vigili urbani, che appartenevano a quel ‘vecchio’ Commando dal quale poi nacque il Commando Ultra Campobasso (Cuc) nel 1981.

“Chiamarla tribunetta, quella degli esordi, è offendere le vere tribune – ci dice uno dei pionieri del tifo campobassano, Gennaro Cretella, papà dell’assessore Simone e di Riccardo, magazziniere del Campobasso, tutti tifosissimi rossoblù –. Ricordo che era una specie di pensilina con quattro tubi e una lamiera”. Aneddoti che fanno sorridere Gennaro ma lo inorgogliscono anche: “La domenica era una festa, uno spettacolo. Si andava allo stadio alle 10 di mattina per sistemare striscioni, tamburi, grancasse, poi si andava a pranzo e si tornava alle due per la partita. Nel 1973, l’arrivo di Angelillo diede una spinta incredibile all’entusiasmo. Aveva carisma e vedevamo gente forte in campo, come Codognato, Truant, Villa, che ricordi…”.

Non ha mai abbandonato la sua squadra: “Si segue sempre il Lupo, nella buona e nella cattiva sorte. Mi dispiace solo che da un paio di anni vado in tribuna laterale, per ragioni fisiche diciamo. Ma sono sempre presente, sono un irriducibile diciamo” conclude Cretella.

Momenti felici, carichi anche di goliardia. Che sembrano lontanissimi in un periodo, come quello attuale, di assoluto distanziamento sociale. Quando rivedremo immagini come quelle del 1 marzo in occasione della sfida vinta con l’Agnone, con la curva piena e la gente abbracciata? Difficile dirlo, purtroppo. La cosa certa è che il calcio senza pubblico perde la propria natura popolare. Disse quel tale: un conto è fare gol e andare ad esultare di fronte a tremila tifosi, un conto è segnare, magari anche con un gesto d’alta scuola, in allenamento…

Foto archivio Cretella