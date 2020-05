Le previsioni in Molise

GIOVEDI’ 21 Una debole pioggia insisterà oggi sul Molise Centrale, fino alla costa, e su parte dell’alto Molise ma solo nella prima parte della giornata. Poi il sole, grazie anche al vento forte che si attenuerà solamente in serata, tornerà quasi ovunque a brillare sebbene una diffusa nuvolosità interesserà ancora il capoluogo fino alla sera/notte quando le schiarite non saranno più parziali. Se la perturbazione si allontana in questo giovedì non risalgono ancora le temperature che saranno sotto la media stagionale.

VENERDI’ 22 Solo qualche velatura guasterà questo venerdì dove il sole sarà indiscusso protagonista. La brutta notizia è che le temperature resteranno piuttosto basse e ben lontane dalla media del periodo. Insomma non ci sarà un clima mite piuttosto un ulteriore calo termico nei valori minimi