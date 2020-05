È una piccola rivoluzione cittadina per Termoli e per i tanti che frequentano il mercato per rifornirsi degli alimenti da mettere sulla tavola. Dopo anni di stop – a molti apparsi incomprensibili ma, si sa, la burocrazia ha tempi sui generis – ha preso vita l’area mercato di via Montecarlo, che da oggi 19 maggio va a sostituire quella del mercato (che si teneva il martedì e il sabato mattina) di via Inghilterra. Stesso quartiere, posto diverso.

Il nuovo mercato, delimitato da un recinto e che insiste sul piazzale di fronte al supermercato Tigre (ex Sidis), è indubbiamente una bella novità per la cittadinanza. Lontani ormai i tempi del frastuono di voci di venditori e clienti del periodo pre-Covid, ma per essere il primo giorno – e all’indomani della nuova fase 2 che ha riportato in strada tante persone – la nuova area mercatale si difende bene. Nessuna inaugurazione – che d’altronde non sarebbe stata opportuna – per quello che, tra l’altro, è stato un esordio non a pieno regime. Dei 6 box colorati che ospiteranno i rivenditori di pesce fresco (5) e di carne (1) solo 3 hanno iniziato la loro nuova avventura. Nell’area, i cui spazi vendita sono stati assegnati ormai più di un anno fa (era aprile 2019), troveranno posto anche 44 ambulanti. Frutta e verdura, legumi, fiori e piante, prodotti tipici e tanto altro.

Ma oggi l’epidemia ha cambiato ancora una volta le carte all’area mercato ‘senza pace’, progetto intrapreso dall’allora sindaco Di Brino e poi portato avanti dall’Amministrazione Sbrocca. Per via dei rischi connessi al nuovo coronavirus molti spuntisti hanno trovato collocazione fuori dal recinto, così da evitare assembramenti che non si può certo dire non ci siano. Con mascherina, beninteso. Nonostante l’agente della Polizia Locale che gira ‘sbraitando’ “Tenete la distanza di sicurezza” e che strappa qualche sorriso affermando: “Con le ragazze ancora di più”.

Gli ambulanti e i rivenditori dei box manifestano reazioni diverse alla novità: c’è chi è entusiasta e chi non è poi così soddisfatto. “Non mi trovo, c’è meno spazio di quanto ne avessi in via Inghilterra. Forse dobbiamo solo farci l’abitudine”, commenta ‘adombrato’ un ambulante termolese. Sua madre, affianco a lui dietro il banchetto, polemizza un po’ sull’assegnazione degli spazi. “Ci sono alcuni che vengono dalla Puglia, quello lì in fondo è di Chieti. E poi magari quello di Agnone non c’è”.

Qualche malinconia per la vecchia area, per qualcuno, insomma c’è. Lì, in via Inghilterra, ormai è tutto sbarrato e c’è un silenzio quasi innaturale. Qualcuno è spaesato, e davanti alle transenne chiede “Ma dov’è ora il mercato?”.

Il mercato delle stoffe, invece, non è ancora ripreso e i colleghi dei banchetti alimentari non prevedono che ricomincerà prima di metà giugno. Situazione diversa, ad esempio, a Guglionesi, dove oggi è ripresa questa attività. Scarpe e indumenti da provare si indossano con buste di plastiche, mascherine e guanti. Ma tant’è.

Il quartiere Sant’Alfonso da oggi è in subbuglio, anche perché via Polonia è interessata da lavori per la rete del metano che ne impediscono il transito. Aspettando una nuova normalità.