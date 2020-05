Anche la cultura riparte e a Termoli il Macte – museo di arte contemporanea – riaprirà finalmente oggi le sue porte ai visitatori.

Non solo, perchè dal 20 maggio al 30 giugno l’ingresso al museo di via Giappone sarà gratuito. L’orario sarà ridotto, con apertura dal mercoledì alla domenica dalle ore 17 alle 20.

Entusiasmo alle stelle al Macte: “Nel rispetto di tutte le norme del momento, vi aspettiamo!”.

Oltre alla collezione permanente delle opere delle varie edizioni del Premio Termoli, sarà possibile ammirare la mostra ‘Nanda Vigo Light Project 2020’, inaugurata lo scorso 29 febbraio, a pochi giorni dal lockdown che ha chiuso l’Italia. Dopo la scomparsa dell’artista, avvenuta il 17 maggio, il Macte sulla sua pagina facebook la ricorda così:

“Nonostante sia un museo giovane, il MACTE è orgoglioso di aver avuto la possibilità di collaborare con un’artista dell’importanza di Nanda Vigo. Abbiamo appreso con tristezza la notizia della sua scomparsa e ci uniamo al dolore della sua famiglia e dell’Archivio Nanda Vigo, con cui abbiamo lavorato intensamente alla preparazione della mostra Nanda Vigo. Light Project 2020, inaugurata lo scorso 29 febbraio.

Ci stringiamo idealmente attorno a loro in un forte abbraccio, in attesa di riaprire nei prossimi giorni proprio la mostra curata da Laura Cherubini: sarà il nostro omaggio all’artista della luce, che ha affidato agli spazi del MACTE il suo ultimo allestimento. Siamo onorati di poterne tramandare il ricordo in un modo così forte e vibrante.

Grazie Nanda per questo privilegio”.20