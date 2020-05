Al via le domande per il contributo straordinario a sostegno delle utenze e del canone di affitto nel comune di Termoli. L’Amministrazione fa sapere che a partire dalle 13 di oggi è possibile, per le persone che hanno i requisiti riportati nell’avviso (Avviso contributo Termoli), richiedere un contributo straordinario a sostegno delle utenze e/o dei canoni di locazione scaduti e/o in scadenza nel mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno in corso.

Un contributo una tantum per le famiglie con un reddito al di sotto di una determinata soglia (28mila lordi per l’anno 2019, come da Isee) e che abbiano visto assottigliarsi in misura maggiore del 30 per cento il reddito familiare per cause dovute all’emergenza epidemiologica.

Il valore del contributo è destinato al pagamento delle utenze (energia elettrica, gas) e/o del cinquanta per cento del canone di locazione, scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio. Sono esclusi dal contributo i canoni di locazione dello IACP relativi ad immobili di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che la domanda può essere presentata solamente per via telematica sul sito istituzionale del Comune di Termoli .