Le previsioni in Molise

MARTEDI’ 5 Tempo instabile col rischio pioggia oggi in Molise. Per tutta la giornata ci saranno nuvole alternate a schiarite con temperature che tenderanno a salire di qualche grado sia nei valori minimi che in quelli massimi dopo il calo registrato delle ultime 24/36 ore. Merito dell’anticiclone africano che sta per imporsi sull’Italia anche se lentamente.

MERCOLEDI’ 6 Ancora una giornata col cielo velato dalle nuvole che andranno a diradarsi solamente nella notte. L’iniziale nuvolosità alta andrà intensificandosi durante le ore centrali della giornata per poi ridursi dopo il tramonto. Di nuovo giù la colonnina di mercurio e stavolta anche di diversi gradi rispetto a martedì con valori poco consoni alla media stagionale. La situazione dovrebbe durare poco ed è condizionata dall’arrivo di correnti più fresche che stanno respingendo l’alta pressione.

GIOVEDI’ 7 Giornata limpida coi cieli sgombri di nuvole su tutto il Molise. Anche le temperature tenderanno a risalire riconquistando qualche grado. Solo in serata è previsto l’arrivo di una leggera copertura e della foschia lungo il litorale termolese.