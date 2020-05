Temperatura, igiene, ingressi contingentati in un solo macchinario: si chiama Ecosanix ed è un progetto termolese

Arriva da Termoli una delle prime idee concrete per ridurre al massimo i rischi da contagio di covid-19 e riprendere al tempo stesso le attività lavorative, scolastiche e di altro genere.

L’idea è dell’azienda termolese Ecocontrol Gsm che ha realizzato da un proprio progetto un macchinario capace di controllare la temperatura corporea di chi deve accedere in un determinato luogo, effettuare l’igienizzazione delle mani e del corpo, conteggiare automaticamente le persone in ingresso e in uscita. Si chiama Ecosanix e può essere un sistema da utilizzare in supermercati, fabbriche, mercati rionali, parchi, spiagge, scuole e tanti altri.

L’azienda Ecocontrol di Termoli, che di solito produce ed esporta ecoisole, ha riconvertito la produzione in tempi di coronavirus, anche grazie alle esperienze e ai contatti con fornitori cinesi che già utilizzano sistemi simili.

Ecosanix è peraltro un servizio modulabile, che quindi si potrebbe adattare alle diverse esigenze di chi lo utilizza. I primi esemplari sono in fase di consegna proprio in questi giorni.