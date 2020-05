Telegramma urgente

TELEGRAMMA:

Attenzione ieri sera nel corso del programma di teleregione fuoco incrociato leader lega matteo salvini habet rilasciato seguente dichiarazione testuale: escludere qualcuno sembrami modo peggiore per riaprire invece di includere accogliere, allargare, chiudersi. Prego diramare immediata comunicazione at aspiranti ius soli, migranti, colf et badanti irregolari.

RISPOSTA

Spiacenti impossibilita corrispondere vostro invito. Da verifica et accertamenti dichiarazione salvini risulta essere riferita at mancata inclusione, apertura et inclusione ex assessore mazzuto