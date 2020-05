Tanti Auguri alle Piccole Pesti Giusy e Adriana per i loro 3 Anni ❤️

Tre anni fa sembrava una normale giornata di maggio quando fui svegliato da una telefonata, che mi scombussolava il risveglio. In quella telefonata c’erano tante sensazioni, ansia, preoccupazione, ma anche gioia e stupore. Prendi scappa parti per Campobasso. Io invece fui costretto ad aspettare a casa, per poi partire la sera. Ma per fortuna avete voluto aspettare l’arrivo del vostro fratellone per uscire dal pancione. Appena arrivati andai in camera da mia madre, grazie al monitoraggio continuo sentivo i vostri cuoricini battere, dopo nemmeno 5 minuti che ero in quella stanza mi fecero uscire perché c’era la visita.

Tutto succedeva cosi in fretta, io ad uscire dalla stanza e mia mamma con la barella ad uscire dietro di me per essere portata in sala operatoria. Tutto così di corsa, sapevamo che non sareste uscite dal pancione puntuali come un’orologio, perché si sa che i gemelli nascono prima. Ma forse era troppo prima, tante o forse troppe sensazioni passarono nella mia testa in quell’istante in cui mia madre percorreva quel corridoio sdraiata su quel letto spinta dai medici.

Una volta che quella porta con quella scritta in cima SALA OPERATORIA si chiuse mi estraniai da tutto, mi misi le cuffiette e cominciai a fare avanti e indietro per corridoio, fino a quando quella porta non si aprì e vidi soltanto un’incubatrice spinta da un’infermiera che segnava ormai la preannunciata fine della mia vita da figlio unico, per iniziare la nuova vita da fratello maggiore.

Oggi dopo tre anni siete cresciute tanto, rendete la mia vita molto più colorata. Siete tanto monelle, combinate tante marachelle, ma tornare a casa, aprire la porta e trovarsi due piccole pesti che ti corrono incontro non ha prezzo. Quegli abbracci, quel ti voglio tanto bene detto con quella vocina. Sentirsi chiamare “Cicco” e tante altre che non sto qui ad elencare. Vi auguro il meglio. Il vostro fratellone ci sarà sempre. Tanti auguri piccole pesti 😘

Tanti auguri da tutta la vostra famiglia mamma Tiziana, papà Fabrizio, fratellone Errico

Zii: Carlo, Valeria, Anna, Enzo

Nonni: Tullia, Adriana e Eduardo

Bisnonni: Maria e Stefano

Cuginetti: Raffaele, Gabriele e Francesca