Tagliaquarantena, il volley a casa: i consigli della Nuova Pallavolo Campobasso

Quello odierno è l’ultimo appuntamento con la nostra rubrica ‘Tagliaquarantena’, dal momento che da domani 4 maggio ci sarà un allentamento delle misure restrittive e quindi sarà consentita l’attività fisica individuale. Speriamo di esservi riusciti a tenere compagnia e a farvi passare qualche ora alternativa con i nostri esercizi. Ringraziamo gli istruttori che con i loro video hanno dato un importante contributo alla buona riuscita della nostra rubrica.

Piccoli esercizi fatti in casa, a dimostrazione che ci si può allenare anche al chiuso della propria abitazione. In questo caso, parliamo di pallavolo, quindi uno sport che ama la palestra. Ma si può restare in forma pur rimanendo tra le proprie quattro mura, in attesa che la situazione muti in meglio. Si spera a breve.

La Nuova Pallavolo Campobasso, storica società di volley del Molise, ci presenta tramite l’esperta del campo, Lucia de Soccio, allenatrice e anima del club campobassano, le esercitazioni che è possibile fare. E a mostrarcela sono le ragazze, quelle che nel weekend di solito fanno punti, schiacciano, difendono, alzano, fanno muro.

Nel dettaglio, la palleggiatrice Giovanna Fratangelo, che propone palleggi col pallone e bagher verso il muro. Poi, l’opposto Sofia Del Gesso, esercizi di manualità. E ancora, l’ala Lucia Rossi, lavoro sulla rincorsa, la centrale Giulia Stoppiello, il libero Noemi Sammartino e Chiara Martinelli con esercizi di difesa.