Strade fra incuria e abbandono, Bozzelli attacca: “E gli amministratori tagliano nastri”

La consigliera comunale di minoranza al Comune di Montenero di Bisaccia, Valentina Bozzelli, denuncia “il grave stato di degrado, incuria ed abbandono in cui versano le strade del centro abitato di Montenero di Bisaccia”.

Secondo Bozzelli “parlano le foto” e le numerose segnalazioni dei cittadini. “Quanti, in questi giorni, hanno avuto occasione di attraversare le strade del paese, sicuramente hanno riscontrato che Via Celaria, Via Bainsizza, Via Duca degli Abruzzi, Via Madonna di Bisaccia, Via Solferino, Via Tasso, Via Nicola Luciani, Via D’Annunzio, quest’ultima, strada che costeggia il Presepe vivente, interessata anche da percorso pedonale ove sono praticate passeggiate e corse salutari dopo la Fase 1, sono lasciate al degrado ed abbandono assoluto con diffusione di erbe infestanti e crescita esponenziale della vegetazione selvaggia che sono di ostacolo al transito pedonale”.

L’esponente di minoranza aggiunge che “il tutto, accade nel mentre il sindaco e il solito assessore, in perenne campagna elettorale, sono impegnati nell’ennesimo taglio di nastro (una sorta di deja-vu) di una strada, quella della Mare-Collina, inaugurata più volte dalla stessa amministrazione. Paradossalmente, appare davvero bizzarro che sindaco e assessore possano vantarsi dei tre lunghi anni impiegati per il ripristino di un breve tratto di strada. Mah, Contenti loro. Tra l’altro è uno dei tratti di strada di più recente realizzazione ed è davvero inquietante che possa essere stato oggetto di numerosi interventi dopo un breve utilizzo della stessa”.

Bozzelli auspica che, “dopo la replica del taglio del nastro ed i convenevoli che potevano anche risparmiarci, gli odierni amministratori (il cui mandato, lo si ricorda, è scaduto ma che, purtroppo per Montenero, sono in regime di “prorogatio” per differimento del turno elettorale al prossimo autunno, a causa dei noti eventi Covid-19) tornino sui loro passi e si occupino di programmare e disporre la manutenzione ordinaria della viabilità cittadina e del territorio comunale, da troppo tempo abbandonato; questione, come sanno molti, portata ogni anno alla loro attenzione dai cittadini e dagli utenti delle strade comunali, allorchè, ciclicamente, sono costretti a rinnovare l’invito alla pulizia e manutenzione delle strade comunali all’Amministrazione locale.

Ormai, sono in tanti a domandarsi, come possano questi amministratori, che non riescono neppure a garantire l’ordinaria amministrazione, garantire, invece, la straordinaria amministrazione che impone il nuovo scenario della gravissima fase di crisi economica e sociale?”.