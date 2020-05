L’amministratore dell’Atm e la Gtm, aziende di trasporto pubblico locale, ha voluto chiarire alcuni aspetti legati agli stipendi in ritardo per i propri dipendenti. In una nota Giuseppe Larivera afferma che “il ritardo, purtroppo, incontestabile nell’erogazione di quanto dovuto ai nostri dipendenti non dipende né dalla volontà né dalla responsabilità di queste aziende”.

Secondo Larivera “sia la società Atm che la società Gtm, infatti, si sono prontamente attivate per richiedere le misure di Cassa Integrazione Guadagni in relazione ai propri dipendenti che hanno visto limitare la propria attività lavorativa in conseguenza della riduzione dei servizi di trasporto pubblico dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. I ritardi con cui la Regione, prima, e l’INPS, poi, hanno gestito tali procedure sono cosa nota, tanto da essere stati riconosciuti anche dal Presidente del Consiglio nella sua ultima conferenza stampa, ma sono cosa che ovviamente sfugge al nostro controllo”.

Il dirigente delle due aziende ammette che “ATM e GTM neanche si trovano nelle condizioni di anticipare il pagamento degli stipendi visto che la Regione Molise, per cause francamente incomprensibili, non ha ancora erogato neanche i contributi di esercizio relativi alla mensilità di marzo 2020, determinando per queste aziende le stesse difficoltà finanziarie lamentate dai lavoratori.

Non possiamo quindi fare altro che richiamare l’Amministrazione ad una maggiore efficienza nella gestione di tutti i suoi processi di pagamento, sia quelli che riguardano i lavoratori (pagamento della Cassa Integrazione Guadagni) sia quelli che riguardano le aziende (erogazione dei contributi di esercizio), visto che le lungaggini burocratiche e le inefficienze, che già normalmente costituiscono un problema per questo Paese, in un momento storico come quello che stiamo vivendo rischiano di avere effetti letali su cittadini e imprese”.