Spostamenti per raccolta di tartufo, Toma firma ordinanza

Nuova ordinanza del Presidente della Regione Molise, stavolta relativa agli spostamenti per i cercatori di tartufo fresco. Misura chiesta qualche giorno fa anche dalla consigliera Pd Fanelli.

Il Presidente Toma oggi 6 maggio ha firmato quest’ulteriore misura per la prevenzione della diffusione del Covid che mira a disciplinare l’attività di raccolta tartufi, considerato che “nell’ambito del territorio regionale è molto diffusa la raccolta del tartufo fresco destinato al consumo alimentare”.

Per ridurre il rischio contagio, dunque, viene sì consentito lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di questa attività ma vengono fissati alcuni paletti: gli spostamenti devono essere effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 19,30 e devono essere effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare. Va in ogni caso rispettato il distanziamento di almeno due metri dalle altre persone ed è obbligatori indossare mascherina e guanti.

Nel caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, si dovrà “esibire il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di raccolta e l’attrezzatura all’uopo necessaria”.

L’ordinanza è valida da oggi e fino al 17 maggio. Chi non dovesse rispettarla si troverà a dover pagare una sanzione che può andare dai 400 ai 3mila euro.