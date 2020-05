Campobasso

Spacciava in un B&b di via San Lorenzo: sul tavolo soldi e cocaina. Arrestato un 27enne

Il giovane aveva scelto la struttura ricettiva per depistare eventuali accertamenti. Ma prima un esposto giunto in questura e poi le indagini degli uomini di via Tiberio, hanno consentito di scoprire l'attività di smercio della droga. Fermati anche diversi acquirenti. Denunciato il titolare dell'attività che non si era mai preoccupato di segnalare all'autorità di pubblica sicurezza il nome del ragazzo agli uffici competenti