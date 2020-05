Sound Zero: “5 anni di noi, non ci fermeremo mai”

Era l’8 maggio del 2015 quando un gruppo di giovani del basso Molise con la passione per la musica rock decide di fondare una band: si tratta dei Sound Zero e qui in Molise è difficile non aver sentito parlare di loro. Collaborazioni, partecipazioni, concerti in piazza e alle feste patronali ma non solo. I ragazzi hanno una bella storia e tanto ancora da dare ad un panorama come quello della musica rock che ha bisogno di nuova linfa.

Li abbiamo incontrati e conosciuti oltre un anno fa. Si tratta di: Gioacchino Occhionero (Voce) – (1989); Dino Petrucci (Batteria) – (1992); Rodrigo Galasso (Basso & cori) – (1990) ; Mattia Fratangelo (Chitarra) – (2000); Simone Pipoli (Chitarra)-(1998).

Ripercorriamo in breve le tappe più significative del loro quinquennio di attività.

I Sound Zero si formano l’8 maggio 2015 a Portocannone, piccolo paese del basso Molise, e iniziano come cover band di musica rock. Amano i Queen e i Gun’s Roses, giusto per citarne alcuni, dai cui repertori attingono a piene mani.

Nel 2016 arrivano secondi a un contest organizzato da “La Stampa” di Torino :si tratta del Premio Paviolo e Mattia Fratangelo a soli 15 anni si classifica come miglior chitarrista.

Nello stesso anno arrivano alle finali nazionali del “Tour Music Fest” a Roma, un contest internazionale presieduto dal Maestro Mogol.

Nel 2017 avrebbero dovuto aprire il concerto dei “Dire Straits Legacy”a Termoli. Apertura tuttavia che non si concretizza per problemi tecnici. Nonostante ciò i ragazzi trascorrono la giornata in compagnia della Band regalando loro una demo di inediti.

Nel 2018 la Band con il singolo” Piece of me “-un inedito – vince una selezione per Sanremo Rock al quale prenderà parte l’anno successivo. Sempre nel 2018 vincono un contest molisano (Musica in campo).

Nel 2019, precisamente a febbraio, esce il video di” Piece of me “. Il pezzo finisce su tutte le TV molisane e viene apprezzato anche da Piero Pelú. Al momento il brano vanta oltre 40000 visualizzazioni su YouTube a conferma del grande seguito della band sui propri canali social.

Il 2019 è anche l’anno di Sanremo Rock, esperienza fondamentale nella crescita della band. I ragazzi si trovano a contatto con figure importanti del panorama musicale nazionale come ad esempio Fabrizio Simoncioni, tastierista e ingegnere del suono di Ligabue prima e dei Litifba poi (ma non solo). L’ esperienza accresce la fiducia nei propri mezzi dei Sound Zero che sempre nello stesso anno aprono un concerto di Pino Scotto e suonano alla festa patronale di Termoli.

Il 2020 è tuttora in corso ma purtroppo la prima parte dell’anno è stata in gran parte compromessa dall’ emergenza Covid-19. La band avrebbe dovuto prender parte ad “I band”, programma musicale su La5, per forza di cose rimandato (forse a novembre). I ragazzi firmano comunque un contratto con una importante agenzia di Spettacolo. Si tratta di “Festopolis”, che gestirà i loro eventi live in Italia e non solo.

C’è speranza che l’ ingranaggio musicale possa rimettersi in moto ma non c’è ragione di nascondere che la musica live rischia di doversi fermare ancora a lungo data l’emergenza e l’impossibilità di non creare assembramenti. Si parla tantissimo di Drive in musicali,ovvero musica live fruita dalle proprie auto. Idea suggestiva, romantica ed originale pensata per sopperire alla delicata situazione odierna. La band si è detta favorevole con tutti i pro e i contro del caso.

Nel frattempo comunque i giovani artisti stanno lavorando alacremente in studio realizzando video di cover e accrescendo le potenzialità del loro canale YouTube grazie anche a prestigiose collaborazioni.

La musica non si fermerà mai.

Ai giovani Sound Zero buon compleanno e l’augurio di poter continuare a far crescere il loro sogno di diventare un’ importante rock band.