Siringa abbandonata vicino alla scuola, allarme tra i cittadini

Stava percorrendo la piccola via che costeggia l’istituto comprensivo Petrone di Campobasso quando si è accorto della siringa che era stata abbandonata da qualche tossicodipendente. “Ho chiamato i vigili urbani e mi hanno detto di contattare la Sea spa”, riferisce il nostro lettore, un cittadino del capoluogo, che ha segnalato alla nostra redazione l’accaduto inviando anche alcune foto.

La siringa era stata lasciata nell’aiuola che si trova a poca distanza da quello che fino a pochi mesi fa era l’accesso alla Bibliomediateca, ora trasferita all’interno della Casa della Scuola di via Roma. Nascosta tra i fili d’erba e il terriccio la siringa era quasi ‘invisibile’, quindi ancora più pericolosa per le persone ma anche per i cani domestici che nella zona vengono portati a passeggio dai loro proprietari. A poca distanza da quel ‘fazzoletto’ di terra si trova, infatti, l’ingresso del parco di via Manzoni, l’area verde del quartiere Vazzieri e utilizzato spesso dai residenti per consentire gli ‘amici a quattro zampe’ di poter correre.

La segnalazione dell’abbandono della siringa è avvenuta a pochi giorni di distanza da un altro terribile ritrovamento, avvenuto questa volta vicino ai garage di alcune palazzine di via Vico. Anche in quel caso fu necessario contattare gli operai della Sea Servizi e Ambiente spa per rimuovere uno dei simboli più visibili di un problema drammatico: quello della tossicodipendenza che nemmeno il covid è riuscito a fermare.