Sindaco Termoli su “uscita” Toti: “Ha offeso il Molise, lo inviteremo sulle nostre spiagge”

Ha fatto molto discutere, come era ampiamente prevedibile, l’uscita sui fiumiciattoli del Molise del Governatore della Liguria Toti. Molise senza mare? Anche il sindaco di Termoli Francesco Roberti, che è anche presidente della Provincia di Campobasso e rappresentante della Costa dei Delfini, dichiara che “Paragonare le spiagge del Molise a quelle di un “fiumiciattolo” o di un “lago” è stata la classica uscita di cattivo gusto di cui ne avremmo fatto sinceramente a meno. Con quelle dichiarazioni Toti ha offeso non solo il Molise ma bensì tutti i molisani. Ma anche tutti coloro che lavorano sulle nostre spiagge e chi, annualmente, sceglie il nostro litorale per le proprie vacanze”.

In un periodo di piena incertezza, per quel che sta accadendo a causa dell’emergenza Coronavirus-Covid19, aggiunge Roberti nella sua replica, “sarebbe bene pensare e dosare le parole prima di parlare perché si rischia di uscire ampiamente dal seminato.

Insieme a Montenero di Bisaccia, Petacciato e Campomarino siamo orgogliosi delle nostre spiagge, grandi e piccole che siano. Abbiamo attività fiorenti che si basano sul turismo del mare e non vediamo l’ora che possano tornare a pieno regime come è sempre accaduto”.

Quando tutto tornerà alla normalità Toti sarà invitato in Molise – questa la promessa-annuncio – “per qualche giorno di relax, in questo modo si renderà conto di persona di quel che rappresenta la nostra costa all’interno del contesto della regione Molise e potrà apprezzare da vicino la nostra ospitalità e il gran cuore meridionale che ci contraddistingue. Con la Regione Molise siamo in costante contatto e ci siamo già schierati dalla parte dei balneatori nella speranza che a breve gli stabilimenti possano riaprire attenendosi alle prescrizioni che il momento richiede”.