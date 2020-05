Sfalcio dell’erba, Travaglini replica a Bozzelli: “Interventi programmati”

Il sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini, l’assessore alla Manutenzione e Viabilità Pasqualino D’Ascenzo e l’assessore all’Ambiente Simona Contucci, hanno voluto replicare alle dichiarazioni della consigliera di minoranza Valentina Bozzelli, sulla questione incuria del verde urbano.

“Alle fake news della Bozzelli siamo ormai abituati da tempo – dichiarano il sindaco e gli assessori – ma continuare a vederle reiterate nel tempo all’opinione pubblica come se fossero verità incontrovertibili, senza contraddittorio e prendendo in giro i cittadini di cui lei stessa crede di farsi portavoce, comporta una doverosa precisazione da parte di chi si occupa di programmare le attività di questo Ente e di chi organizza le attività di pulizia e manutenzione del verde urbano.

Secondo Travaglini, D’Ascenzo e Contucci “come ogni anno la consigliera a scoppio programmato, non appena nota l’inizio dei lavori di pulizia del verde pubblico, si affretta a individuare zone del paese dove è cresciuta normalmente l’erba per additare il presunto degrado e la presunta inerzia di questa Amministrazione, facendolo, guarda caso, proprio qualche giorno prima dello sfalcio programmato in quelle aree.

Informiamo la cittadinanza e la stessa consigliera Bozzelli che abbiamo già provveduto da tempo, purtroppo senza consultarla (ci scuserà per questa svista), a stilare un cronoprogramma dedicato proprio alla rimozione delle erbacce che proliferano normalmente in questa stagione ai lati delle strade comunali; sulla base di questo programma, quindi, sono stati avviati i lavori di pulizia che stanno procedendo per zone, considerando anche l’estensione del nostro territorio, il limitato numero di operai attualmente disponibili e le attrezzature che, a volte, possono rompersi con la conseguenza di dover attendere i pezzi di ricambio e la successiva riparazione. In ogni caso nei prossimi giorni arriveremo gradualmente in ogni zona del paese, persino nelle vicinanze dell’abitazione di famiglia della consigliera Bozzelli: lo diciamo per tranquillizzarla, visto che ci ha tenuto a pubblicare anche le foto dei marciapiedi che si trovano proprio vicino casa sua.

Per quanto riguarda il mancato ritiro di alcuni materiali da conferire all’isola ecologica, è anche vero che l’emergenza Coronavirus e la chiusura del centro di raccolta possano aver creato qualche ritardo, per il quale abbiamo già avuto modo di scusarci con la cittadinanza; informiamo, però, che nell’ambito della programmazione dei recuperi da effettuare, le buste segnalate verranno sicuramente prelevate a breve, così come peraltro già programmato dagli operatori che abbiamo avuto modo di contattare.

Speriamo, ma crediamo invano, che queste sterili polemiche possano finire e che si possa tornare a parlare di problemi reali e non di capricci a fini elettorali, specie in un momento di emergenza come quello che stiamo ancora vivendo”.