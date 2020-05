Sfalcio dell’erba e pulizia, sabato 30 maggio sosta vietata in via XXIV Maggio

Sabato 30 maggio sarà vietata la sosta per tutta la mattinata, dalle ore 8 alle 13, in via XXIV Maggio. L’amministrazione comunale ha, infatti, disposto lo sfalcio dell’erba e la pulizia della zona. In particolare, i provvedimenti riguarderanno il tratto che va dal numero civico 78 fino agli spazi verdi del negozio parati ‘4 Erre’.

Dunque, non bisognerà parcheggiare nella zona descritta perché è prevista la rimozione forzata. Questo per poter garantire alla Sea, che eseguirà i lavori, di poter operare in piena sicurezza.