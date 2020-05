Sfalci e potature da giardino: punto di raccolta a Colle della Torre

Ci sarà presto un punto di raccolta per le potature e gli sfalci da giardino nel quartiere Colle della Torre, a Termoli Nord.

La Rieco Sud infatti, in accordo con il Comune di Termoli, per agevolare la raccolta degli sfalci e delle potature da giardino, ha deciso di predisporre un punto di raccolta nel piazzale di via Pascoli. Le giornate deputate alla raccolta saranno tre: martedì 26 maggio, martedì 2 giugno e martedì 9 giugno.

“Gli sfalci, legati in fascine o chiusi in sacchi, potranno essere conferiti dalle ore 11 alle ore 14. Il servizio è dedicato esclusivamente al conferimento dei rifiuti verdi, per cui è tassativamente vietato conferire qualsiasi altra tipologia di rifiuto”.