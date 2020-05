Servizio di Informazione, Assostampa e Ordine Giornalisti scrivono a sindaco Guglionesi

“La comunicazione delle attività istituzionali deve essere svolta da un giornalista”: questo è il presupposto alla base della lettera che l’Associazione Stampa Molise e l’Ordine dei giornalisti Molise hanno inviato al sindaco di Guglionesi Mario Bellotti focalizzando l’attenzione sulla determina del comune di Guglionesi dello scorso 24 aprile che ha per oggetto “affidamento in rinnovo servizio di informazione delle attività comunali”. Assostampa e Odg lamentano che la attività di informazione sia stata affidata a una persona che non è iscritta all’ordine e non potrebbe garantire la professionalità specifica del giornalista, come da normative esistenti.

Il presidente Assostampa di Pietro e il presidente dell’Ordine Pina Petta hanno inviato una nota al sindaco Bellotti e alla dirigente del settore Affari generali chiedendo di approfondire l’argomento e avere un confronto sulla applicazione della legge 150/2000 che disciplina le attività di informazione della pubblica amministrazione. Si chiede un confronto dando piena disponibilità “per evitare eventuali e inutili contenziosi”.