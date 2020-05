Se ne va il commissario Di Vincenzo, cambia il vertice della Polizia a Termoli

Cambia nuovamente il vertice della polizia al commissariato di via Cina di Termoli. Dopo un anno trascorso a dirigere il Commissariato di Termoli torna a Vicenza il Vice Questore Nevio Di Vincenzo.

Il sindaco Francesco Roberti, appresa la notizia, esprime “i più sentiti ringraziamenti a Nevio Di Vincenzo per la fattiva collaborazione dimostrata in tutto questo periodo.

Al Vice Questore di origini abruzzesi giunga il più sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico”.