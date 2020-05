Scintille in consiglio comunale questo pomeriggio 8 maggio, durante la seduta in video conferenza, sull’approvazione del Bilancio di previsione che ha visto la maggioranza e la minoranza scontrarsi per via del fatto che non sono state previste voci relative all’emergenza coronavirus.

In particolare hanno fatto discutere di emendamenti presentati sia dal Centrosinistra che dal Movimento 5 Stelle che dalla Rete della Sinistra. Tutti sono stati rigettati per via dei pareri tecnici negativi, compreso quello per destinare parte delle indennità dei consiglieri a famiglie bisognose e imprese in crisi.

L’ex sindaco Angelo Sbrocca ha rimarcato come a suo parere si sarebbe dovuto riscrivere un nuovo bilancio così da consentire di spostare somme ed evitare in futuro modifiche che saranno inevitabili.

“Avevamo presentato un emendamento per consentire la riduzione delle indennità di Sindaco, Giunta e Consiglio così da avere somme a favore di famiglie e imprese in difficoltà” ha rimarcato sbrocca. “Ma non demordiamo – ha aggiunto – e proponiamo l’istituzione di un Fondo di solidarietà”.

Gli ha fatto eco la consigliera Marcella Stumpo per la quale “si poteva rinviare l’approvazione del Bilancio visto che il Governo ha stabilito una proroga”.

L’esponente di VotaXTe Andrea Casolino si è detto “esterrefatto” per il fatto che il bilancio viene approvato senza voci per l’emergenza covid-19 e perché “i fondi allo sport sono stati completamente cancellati”.

Per Oscar Scurti del PD il bilancio andrà modificato e “si andrà a spendere ulteriori somme per fare commissioni su questo argomento”.

Dal M5S Nick Di Michele ha fatto riflettere sul fatto che “ci sono 250mila euro per il Turismo. Non penso che quest’anno si potrà spendere tanto per eventi o fuochi d’artificio“.

Il sindaco Francesco Roberti si è difeso dando ragione a chi sostiene che potranno esserci modifiche ma dichiarando che al momento non ci sono indicazioni precise da parte del Governo. “È evidente che le entrate saranno aleatorie e c’è stata una proroga, ma bisogna ricordare che va sempre rispettato il Patto di Stabilità”.

Il sindaco ha poi accusato la precedente amministrazione, pur senza citare Sbrocca per “un buco di 800mila euro per spese legali, la Tua che ha lasciato un milione e mezzo di debiti e denaro pubblico sperperato per consulenze. Oggi paghiamo anche questo scotto e ci sono contratti troppo alti da rivedere”.

Infine sui gettoni di presenza, Roberti ha dichiarato di vederla diversamente rispetto all’opposizione. “Non serve un emendamento ma un esame di coscienza, abbiamo aperto un conto corrente per fare donazioni, chi vuole può versare volontariamente e i soldi verranno usati per servizi alla cittadinanza”.

Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione, così come il riconoscimento di debiti fuori bilancio, sono stati approvati coi soli voti della maggioranza.