Castelpetroso

Un capriolo gli taglia la strada, schianto in moto: 46enne operato al Cardarelli, è in Rianimazione al Gemelli

Il motociclista 46enne è finito fuori strada all'altezza dello svincolo per Castelpetroso. Violento l'impatto: ha riportato fratture multiple e una lesione vascolare. Chirurghi e rianimatori del Cardarelli lo hanno operato tutta la notte riuscendo a stabilizzarlo. Poi, è stato trasferito all'ex Cattolica - dove la terapia intensiva non ha pazienti covid - per garantirgli la continuità terapeutica in sicurezza. Con lui viaggiava anche la figlia di 20 anni che per fortuna non è in pericolo di vita