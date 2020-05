‘Scampagnata’ del 1 maggio in un garage, 400 euro di multa per 7 giovani

Non hanno resistito alla tentazione di riunirsi in una giornata tradizionalmente ‘vocata’ alle scampagnate. Non potendo uscire a causa delle restrizioni anti-Covid hanno allora pensato di riunirsi in un garage.

È successo ieri – 1 maggio – in un piccolo comune dell’Alto Molise: a ‘rovinare la festa’ però ci hanno pensato i Carabinieri di Agnone che, a seguito di controllo, hanno sorpreso i 7 giovani riuniti nel garage e li hanno multati.

Nella giornata del primo maggio, infatti, anche i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno schierato su tutto il territorio numerose pattuglie per il controllo del rispetto delle misure delle Autorità governative.

Qualcuno evidentemente è ancora restio a rispettare le regole, probabilmente anche perchè il fatidico 4 maggio si avvicina. In spregio alle regole per il contenimento del contagio da “coronavirus”, i 7 giovani non hanno saputo rinunciare al party del primo maggio, che probabilmente avevano già programmato da tempo, e si sono riuniti – tra cibo e bevande alcoliche – all’interno di un garage.

La festa però deve essere andata storta ai 7 ragazzi, che si sono ‘beccati’ una sanzione di 400 euro a testa.