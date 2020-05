Imponente schieramento di forze per uno scacco ai clan senza precedenti in Molise. 250 tra carabinieri e finanzieri, con unità cinofile e elicotteri, hanno eseguito 39 misure cautelari a carico di altrettanti indagati che secondo il voluminoso fascicolo nelle mani dei magistrati avrebbero messo in piedi sodalizi criminali per il commercio illegale di droga, cocaina soprattutto, tra Campania e Molise.

Alba movimentata quella di oggi in territorio di Bojano, soprattutto, dove risiede il principale indagato: un pregiudicato napoletano ritenuto al vertice di un’associazione di stampo camorristico campana che utilizzava i proventi illeciti della droga in attività commerciali in provincia di Campobasso. L’uomo è finito in arresto nell’ambito dell’operazione denominata Piazza Pulita, che ha interessato oltre al Molise anche la Campania, la Puglia e la Calabria. Colpite 3 organizzazioni che erano riuscite a costituire un solido e redditizio commercio di droga.

250 uomini impegnati, 61 perquisizioni locali e personali, ma soprattutto sequestro di beni per oltre 1 milione di euro. Interverrà alla conferenza con gli organi di informazione per i dettagli dell’operazione il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero De Raho.

Le indagini, secondo quanto si apprende, erano iniziate dopo l’incendio del night Club Marilyn a Bojano, nel dicembre 2017. Accertamenti incrociati tra diverse attività da parte di carabinieri e finanza hanno consentito, in due anni di indagini complesse, di individuare i referenti delle tre organizzazioni che volevano mettere sotto scacco il Molise.