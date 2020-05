Ti vogliamo un mondo di bene. Ti ringraziamo per le tue premure, per la tua disponibilità, per il tuo impegno dedicato alla famiglia. Sei una persona speciale e in questo giorno vogliamo rinnovarti tutto il nostro immenso amore. Auguri di buon compleanno! Tua moglie Maria Cinzia e i tuoi figli Adriana Pia, Angelo e Alessandro.