Il centro storico, San Giovanni, il Cep e Fontanavecchia: questi i quattro quartieri di Campobasso che saranno sotto la sorveglianza ‘speciale’ delle forze dell’ordine. Sono le zone della città in cui si concentrano i residenti rom risultati positivi al covid-19 e che sono in isolamento domiciliare. Saranno in “sorveglianza domiciliare stretta”, come prevede l’ordinanza firmata oggi pomeriggio dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina per evitare il mancato rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del contagio.

E’ un primo modo scelto per cercare di arginare il nuovo focolaio che sta interessando il capoluogo. Nella comunità rom i casi sono in costante aumento: attualmente ci sono 50 persone positive. E nuovi casi potrebbero emergere in queste ore.

“Le indagini su come si sia diffuso tra la comunità rom il virus sono tutt’ora in corso – ha puntualizzato anche stamattina in video conferenza il primo cittadino del capoluogo – e sono svolte dagli organi preposti, ovvero, per quanto riguarda la ricostruzione della catena epidemiologia dall’Asrem e per la parte giudiziaria in primo luogo dalla Questura e dalle altre forze dell’ordine”.

Lunedì 11 maggio, quando sarà completato lo screening sanitario, si avrà un quadro completo.

Nel frattempo, a seguito di questo nuovo cluster e dopo aver interloquito in modo diretto con la Regione e con l’Asrem, il sindaco Gravina ha emesso in serata l’ordinanza per “disporre un aumento dei controlli e della vigilanza al fine di scongiurare l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalla normativa emergenziale per i soggetti sottoposti alle restrizioni domiciliari perché risultati positivi al virus o perché in attesa di essere sottoposti al test di controllo per aver avuto contatti con gli stessi”.

Nel centro storico, a San Giovanni, al Cep e a Fontanavecchia saranno intensificate le attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.