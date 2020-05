Caos intorno alle 13.30 all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove è stato chiesto l’intervento della Polizia: un gruppo di rom, stando alle prime ricostruzioni, è entrato nel presidio sanitario per fare visita ad un conoscente ricoverato e per raggiungere il reparto di Infettive hanno usufruito anche di uno degli ascensori presenti nell’edificio. L’allarme è stato lanciato da un addetto alle pulizie che si è accorto della loro presenza. Da qui la telefonata al 113 e il trambusto generato all’interno del nosocomio, unica struttura covid del Molise.

La comunità rom è al centro degli accertamenti sanitari dopo i 72 casi di positività al covid accertati dopo i tamponi effettuati in questi ultimi quattro giorni, dopo il primo contagio e il ricovero di una giovane donna residente nel capoluogo in Malattie Infettive. Tra gli infetti ci sono anche alcuni bambini.

Quanto successo all’interno del Cardarelli oggi ha riacceso la spia rossa sulla necessità di una struttura in cui poter ospitare i rom sottoposti all’isolamento domiciliare e di maggiori controlli in città, soprattutto nelle aree in cui si concentrano i residenti di quella etnia: Fontanavecchia, il centro storico, il Cep Nord e San Giovanni. Quartieri in cui la presenza di forze dell’ordine è stata blanda anche questa mattina, 11 maggio: c’era una sola pattuglia della Polizia in via Liguria, nelle vicinanze del condominio in cui abitava un rom deceduto lo scorso 30 aprile e lo scambio delle condoglianze è considerato un importante veicolo del contagio del virus. Un altro mezzo era presente in via Gramsci ma mancava il controllo su strada.

Infine il centro era presidiato dai rinforzi giunti da Napoli: un posto di blocco è stato organizzato in piazza della Vittoria, davanti al monumento ai caduti.

Sulle origini del cluster ci sono ancora dei nodi da sciogliere e per questo le indagini epidemiologiche vanno avanti. In queste ore si sta continuando a sottoporre ai tamponi tutti i possibili contatti per ricostruire la mappa epidemiologica del nuovo focolaio di Campobasso: gli accertamenti sanitari hanno riguardato i residenti di alcune palazzine abitate anche dai rom, mentre sono stati sottoposti a tamponi anche tra i vigili urbani in servizio lo scorso 30 aprile al cimitero, quando si è svolta la benedizione e la tumulazione della salma di un esponente di spicco della comunità deceduto.

Test faringei poi per i dipendenti della Sea spa, la società che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti nel capoluogo. Finora non c’è nessun caso di positività: a renderlo noto è il presidente della municipalizzata Gianfranco Spensieri. “Per un dipendente è stato chiesto anche il tampone, avendo lo stesso ammesso di aver frequentato alcune persone che, probabilmente, hanno partecipato al rito funebre”, spiega Spensieri. “Il tampone è risultato negativo. Gli altri test sono in corso e continueranno fino a giovedì interessando non solo gli operai della municipalizzata, ma anche la parte amministrativa”.

Sullo sfondo dell’emergenza sanitaria si sta registrando il caos politico e uno scaricabarile di responsabilità senza precedenti: il sindaco di Campobasso Roberto Gravina è tornato a sollecitare la convocazione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica per affrontare una problematica che va al di là della tutela della salute pubblica. Le prossime ore saranno decisive: fonti pentastellate riferiscono di un intervento del Governo sul ‘caso Campobasso’.

Intanto il Partito democratico, con il suo segretario Vittorino Facciolla, alza un muro per parare le bordate che il centrodestra sta ‘sparando’ contro il primo cittadino del capoluogo: “Quello che sta accadendo a Campobasso è allarmante. Ma il circo mediatico che ci stanno offrendo il presidente Toma e alcuni consiglieri regionali (il riferimento è ad Andrea Di Lucente, ndr) rasenta il teatro dell’assurdo”, sottolinea il ‘capo’ dei democratici molisani. L’imperatore Toma, che fin dalle battute iniziali ha tenuto in scacco i molisani con le sue decisioni su come gestire l’emergenza, continua a dire che va tutto bene e che chi ha sbagliato pagherà.

Ma chi ha sbagliato ? Chi doveva controllare? Chi avrebbe dovuto prevedere nel dettaglio e costruire un percorso sicuro per la fase 2? Proprio lui con il suo team di esperti”.

Facciolla ricorda le proposte presentate dal Pd sin dall’inizio dell’emergenza, come i tamponi a tappeto e la separazione degli ospedali covid da quelli no covid: “In 80 giorni sono stati processati 8mila tamponi. Sappiamo per certo che il Molise aveva la possibilità di farne almeno il quadruplo. Avremmo dovuto farli con metodo, sistematicità. Il basso numero dei nostri cittadini ci permetteva di diventare una sorta di laboratorio virtuoso per arginare e bloccare i contagi (si veda quello che è stato fatto in alcuni centri del Veneto come Vò Euganeo) e invece qui non c’è stata alcuna pianificazione, alcuna programmazione se non ordinanze a spot su cercatori di tartufi e quarantene per chi rientra da fuori regione, salvo poi non verificare neanche chi, da fuori regione, partecipa ai funerali.

Ed ora? Anziché predisporre misure ferree per tutelare ancor più la salute dei molisani cosa accade? Si azzuffano per chi doveva fare cosa, il solito scaricabarile delle responsabilità”.