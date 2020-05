Roby Facchinetti ringrazia il Cardarelli: “Due bergamaschi guariti grazie a voi”

Un saluto speciale, inatteso per certi versi, giunge direttamente da Bergamo. Da un cittadino famoso: Roby Facchinetti, bergamasco doc, voce storica dei Pooh. Il cantante ha voluto ringraziare pubblicamente Campobasso e l’ospedale Cardarelli in particolare per le cure riservate ai due pazienti bergamaschi ricoverati per alcune settimane in terapia intensiva a causa del covid e ospitati nella struttura campobassana nel momento di massima pressione per gli ospedali lombardi.

“Ringrazio tutti i medici e gli infermieri dell’ospedale Cardarelli che hanno ospitato due miei concittadini di Bergamo che da pochi giorni sono rientrati a casa, guariti, grazie a voi – ha detto Facchinetti –. Un grande gesto di generosità da parte vostra, grazie a nome della mia città, vi abbraccio, buon 1 maggio a tutti”.

Intanto, per il 1 maggio l’amministrazione comunale di Campobasso propone un pomeriggio all’insegna della musica diviso in due parti. La prima parte è dedicata a riflessioni, messaggi e iniziative inerenti il Primo maggio e il momento particolare che stiamo vivendo, il tutto insieme alle esibizioni musicali di alcuni artisti molisani.

Dalle ore 19.00, invece, verranno mandati in onda, come in una maratona musicale dal vivo, i video e i contributi musicali degli Artisti Molisani uniti nella lotta al covid-19.