Ripartire dai bisogni concreti della gente: nasce associazione politica “Fianco a Fianco”

“La parola che spesso sentiamo ripetere in questo periodo è” ripartire”. Da dove? Principalmente dalle persone, e chi fa politica deve tenerlo a mente. In questa direzione e con l’obiettivo di creare i presupposti per una maggiore solidarietà e per l’aiuto reciproco nasce “Fianco a Fianco”, radicato anche in Basso Molise con le done Dem Anna Saracino e Anna Maria Becci.

“Dopo questo periodo buio dove il Covid ha portato oltre che una emergenza sanitaria anche una pandemia sociale ed economica, il bisogno dell’attività politica è fondamentale” esordisce Anna Saracino. In questi giorni nasce l’area “Fianco a Fianco Basso Molise” un’ associazione politica organizzativa costituita dall’onorevole Maurizio Martina con il coordinamento dell’onorevole Matteo Mauri, vice Ministro degli Interni. L’organizzazione è a cura dell’onorevole Andrea De Maria, segretario di presidenza alla Camera dei Deputati.

Coordinatrici regionali dell’area Basso Molise sono Anna Saracino e Annamaria Becc, esponenti Dem regionali, in collaborazione con Biagio Merandi e Lea Ferrara.

“Aiutare le periferie e i territori con la nostra attività politica, riprendere le iniziative politiche in tutte le forme: questo è l’obiettivo. Fin da subito abbiamo pensato ad un’associazione organizzata con il popolo, che abbia idee e persone per dare risposte giuste ai bisogni e alle necessità della gente” dichiara Anna Saracino illustrando l’iniziativa. E concludendo: “Io direi che questa può essere un’idea di ripartenza concreta”.