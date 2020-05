Rientri in Molise, in alcuni Comuni occorre comunicarlo anche al sindaco

E’ atteso da domani, 4 maggio, il ritorno di tanti molisani che vivono fuori regione per motivi di lavoro o di studio come consentito dall’ultimo decreto del governo che ha previsto un alleggerimento delle restrizioni stabilite a marzo per frenare l’epidemia di covid-19.

Inizia ora la fase 2, quella della ripartenza del Paese e del graduale ritorno alla normalità. Tuttavia, i molisani che rientrano da fuori regione dovranno mettersi in quarantena e segnalarsi all’Asrem, come prevede l’apposita ordinanza del presidente Donato Toma. Non è bastato per alcuni sindaci, che hanno emanato provvedimenti per obbligare coloro che rientrano a comunicarlo anche al Comune di residenza. E’ stato deciso a San Martino in Pensilis e a Petrella Tifernina, ad esempio.

La nuova ordinanza sindacale firmata da Alessandro Amoroso, primo cittadino del paese del Molise centrale, stabilisce che “tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dalla regione Molise, una volta giunti nel territorio di Petrella Tifernina, dopo aver comunicato entro due ore l’ingresso in Molise al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o ai numeri 0874/313000, 0874/409000 ovvero ai seguenti indirizzi e – mail: coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org sono obbligati a darne notizia anche al sindaco di Petrella Tifernina, riferendo delle disposizioni impartite dal competente servizio regionale di sanità pubblica”. Lo stesso obbligo riguarda le persone che rientrano in paese dopo essere state “fuori del medesimo territorio per un periodo superiore a 24 ore”.

Per segnalarsi al sindaco di Petrella occorrerà telefonare al seguente numero: 333/9403021 oppure scrivere alla casella di posta elettronica : coronavirus.petrellatifernina@gmail.com.

Amoroso (in una foto d’archivio con il segretario del Pd Vittorino Facciolla, ndr) ha inoltre confermato la sospensione di ogni attività di fiera o mercato: “E’ consentito il commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari ai soli commercianti provenienti e residenti nella Regione Molise”. Invece per la vendita delle merci è imposto a tutti gli ambulanti l’utilizzo di mascherine, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.

Il primo cittadino di Petrella ha vietato inoltre le attività di volantinaggio e di promozioni commerciali porta a porta.

Disposizioni stringenti anche per l’utilizzo della mascherina: bisognerà indossarla per recarsi al cimitero, evitando assembramenti e rispettando la distanza minima di sicurezza di un metro, con altri visitatori. Infine, sarà ancora vietato l’accesso ai parchi gioco. Confermato dunque il pugno duro a differenza di quanto previsto dal Governo che ha concesso la riapertura delle aree verdi ma con ingressi contingentati.

La mascherina sarà obbligatoria – si legge ancora nell’ordinanza di Amoroso – anche per accedere, oltre che al cimitero comunale, nei locali commerciali, negli uffici pubblici, negli studi medici e professionali, nonché per gli acquisti di prodotti alimentari in area pubblica.

Il provvedimento sarà in vigore fino al prossimo 18 maggio.