Rientra dal Nord, è positivo al covid. Il sindaco: “Era già in quarantena”

E’ risultata positiva al covid-19 dopo essere rientrata dal Nord. Si tratta di una persona residente a Petrella Tifernina, paese della provincia di Campobasso, dove si era registrato un solo caso a fine marzo (un cuoco rientrato dalla Val Gardena e ricoverato in Malattie Infettive), nel pieno della diffusione della pandemia.

“Era già in quarantena e quindi era sotto controllo”, ha annunciato il sindaco Alessandro Amoroso in un video messaggio diramato nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, agli organi di informazione.

“Il nuovo caso di covid era ben definito e isolato”, le sue parole. Il primo cittadino ha colto l’occasione per mettere in guardia gli abitanti del paese: “Questo episodio deve farci riflettere e rafforzare in noi il buon senso, la consapevolezza dell’emergenza che stiamo vivendo e che ancora non riusciamo a lasciarci alle spalle. Continuate a tenere alta l’attenzione, seguite le norme igieniche. Indossate le mascherine e osservate il distanziamento sociale”.