Rieco al lavoro, parco e lungomare nord ripuliti in vista del 4 maggio

Lungomare Cristoforo Colombo e parco Girolamo Lapenna rimessi a nuovo dopo il periodo di confinamento. Nelle scorse ore la Rieco, la società che gestisce la raccolta rifiuti a Termoli, si è occupata della pulizia di via Cristoforo Colombo, meglio conosciuto come lungomare nord di Termoli.

La sabbia e la sporcizia si erano accumulate durante le ultime settimane in cui quest’area è stata frequentata pochissimo a causa delle restrizioni dovute all’epidemia da covid-19. Stesso discorso per il parco di via del Molinello che è chiuso al pubblico da quasi due mesi e che riaprirà, secondo quanto disposto dal Governo, nella giornata di domani 4 maggio.

Così per farli trovare pronto a questo appuntamento, la Rieco ha pulito le erbacce e il fogliame che si era accumulato sull’asfalto e sui marciapiedi. Una pulizia realizzata dalla rotonda del Mistral fino alla Torretta, quindi anche per via Amerigo Vespucci, e che è stata vivamente apprezzata da molti balneatori che in questi giorni sono al lavoro nei rispettivi lidi per lavori di manutenzione e preparazione in vista della stagione balneare che si preannuncia incerta come non mai.