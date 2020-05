Regole e spazi delimitati, Polizia Locale vigila sul nuovo mercato

La Polizia Locale di Campomarino è impegnata stamane 6 maggio a predisporre e far rispettare le misure necessarie per il contenimento da contagio al Covid-19 all’interno della nuova area del mercato per il settore alimentare individuata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Per questo l’intera area è stata transennata e sono state creati uno spazio per l’entrata e uno spazio per l’uscita per le persone che intendono fare acquisti.

È stato inoltre creato un percorso obbligatorio che gli avventori devono obbligatoriamente seguire per recarsi ai banchi di vendita che per le necessità attuali sono stati distanziati tra di loro di tre metri.

I clienti sono tenuti a distanza dai banchi di vendita da una segnalazione fatta con il nastro bicolore rosso e bianco posta a terra. Il presidio rimarrà sino alla chiusura del mercato.