REClusion Contest, la sfida per chi ama suonare o cantare

Nasce l’iniziativa Reclusion Contest, Contest Musicale organizzato sul social Facebook totalmente gratuito da casa aperto a professionisti e non, patrocinata dalla ProLoco di Riccia e nata dall’idea di due amici: Luigi Manzo (musicista/esperto musicale) e Silvio Cinquino (vicepresidente della ProLoco stessa).

Visto che l’iniziativa vanta già circa 20 partecipanti, cantanti e gruppi musicali molisani e non (partecipano anche gruppi pugliesi e marchigiani), sarebbe interessante se ne parlaste un po’ ed eventualmente al termine del contest potreste dare visibilità ai vincitori, visto che non abbiamo stanziato premi, in questo periodo non è ipotizzabile farlo, l’unico interesse dei partecipanti è farsi un po’ di pubblicità.

Di seguito il regolamento di REClusion Contest:

⭐ TI PIACE CANTARE E/O SUONARE? ⭐

Hai mai desiderato provarci, anche solo per divertirti?

Abbiamo organizzato un nuovo Contest Musicale totalmente gratuito da CASA aperto a professionisti e non. Vuoi partecipare al RECLUSION CONTEST? E’ semplicissimo, fai il tuo video casalingo e caricalo direttamente sulla relativa pagina. Metti il like alla pagina per conoscere i dettagli ed il regolamento.

https://www.facebook.com/pg/REClusionContest/about/?ref=page_internal

👉Categorie contest: ⭐ COVER e INEDITI ⭐

👉Validità contest: ⭐ 20 Aprile – 20 Maggio ⭐

👉Regolamento: Potranno accedere al contest tutte le persone che hanno la possibilità di registrare un video casalingo contenente una performance canora (a seconda della categoria per la quale si intende partecipare) cantata in lingua italiana o straniera. La canzone potrà essere registrata accompagnandosi con uno strumento o con una base musicale. Sono ammesse anche le band che hanno la possibilità di realizzare un video di gruppo. Il tutto purché registrato nel periodo corrente.

🎧 La clip potrà essere caricata direttamente dai partecipanti sulla pagina Facebook per poi essere approvata dagli amministratori. Dovrà necessariamente riportare la seguente descrizione a seconda della categoria:

Nome partecipante – Titolo del brano – #COVER

Nome partecipante – Titolo del brano – #INEDITI

👉 Modalità di voto: Essendo un Contest Social, la modalità di proclamazione dei vincitori sarà prevalentemente affidata al consenso ricevuto da parte del pubblico online.

🥇Verranno selezionati i primi 10 candidati (per singola categoria) con il maggior numero di “likes” ricevuti e successivamente la giuria tecnica decreterà i primi 3 classificati per ogni categoria🥇.

Verranno considerati solo i likes presenti sul post pubblicato dal candidato sulla pagina del Contest. E’ tuttavia ammessa ogni tipo di condivisione e repost al di fuori della pagina per pubblicizzare l’evento e la performance.

La giuria tecnica verrà appositamente nominata ad una settimana dalla data di chiusura del contest, vi terremo aggiornati sulla pagina.

👉 Premi e chiusura contest: Il contest è lontano dall’idea di una vera e propria competizione, pertanto l’obiettivo principale è la condivisione di buona musica in questo particolare momento di Reclusione domiciliare e la pubblicità dei partecipanti più meritevoli.