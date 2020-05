Via libera allo sport più amato da chi frequenta le spiagge di Termoli. Da oggi 25 maggio si può tornare a giocare a beach tennis. Per farlo occorrerà seguire alcune semplici regole, come fa notare la Federazione Italiana Tennis.

Si tratta di norme esplicitate nel Protocollo diffuso nelle scorse ore dalla Fit, dato che da lunedì 25 maggio su tutto il territorio nazionale si può tornare a giocare a tennis anche in doppio (in singolare era già possibile). Oltre al beach tennis è stata data ‘luce verde’ anche alla disciplina del Padel.

Queste le regole fondamentali da seguire, tanto sui campi da tennis che sulla sabbia dei tanti campetti delle coste italiane. Tutti gli atleti sono tenuti a rispettare le disposizioni Statali, Locali e del Circolo, sanificare il loro materiale di gioco, lavarsi o disinfettarsi le mani prima di entrare in campo, mantenere sempre la distanza di due metri dagli altri giocatori, portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo da quella, non toccare le recinzioni prima di entrare in campo, indossare un guanto sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani con gel idroalcolico frequentemente, e comunque ad ogni cambio di campo, non toccarsi il viso con le mani, se possibile giocare con palle nuove ed usare sempre la propria racchetta.

E ancora, è necessario usare panchine ai lati opposti, salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta, dopo aver giocato cambiare subito, se possibile, l’overgrip della racchetta, dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le mani.

Per quanto riguarda i tornei, al momento non ci sono indicazioni specifiche, ma è probabile che non ci siano impedimenti nel caso in cui vengano rispettate queste norme. Il problema potrebbe nascere qualora sia prevista la presenza di pubblico.

Al momento però la buona notizia è che si può tornare a giocare, passatempo che sia a Termoli che a Petacciato e Campomarino è diventato sempre più comune, dato che unisce divertimento in compagnia e possibilità di fare esercizio fisico in sicurezza. Quindi un ulteriore incentivo in vista dell’inizio della stagione balneare molisana.

IL PROTOCOLLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS