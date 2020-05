Nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio alle 16, nella sala del Centro Pastorale “Ecclesia Mater” di Termoli, sarà presentata l’anteprima del fotolibro “Ravviva il dono di Dio che è in te” dedicato al Pellegrinaggio straordinario del Corpo di San Timoteo da Termoli a Roma che si è tenuto dal 17 al 26 gennaio 2020 in occasione della prima Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco.

L’iniziativa di presentazione, non aperta al pubblico, sarà trasmessa in diretta streaming dalla pagina Facebook della Diocesi di Termoli-Larino, del Comune di Termoli e sul profilo “Benito Giorgetta”.

Saranno presenti il Vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, il Sindaco di Termoli, Francesco Roberti e don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo e curatore del volume che comprende una vasta serie di contenuti raccolti e anche un dvd multimediale.

Al termine degli interventi seguirà l’invio di una cartella informativa con tutti i contenuti testuali e video-interviste di approfondimento.