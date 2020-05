Da poche ore Portocannone è uscito dal gruppo che cosiddetti ‘comuni covid free’, cioè quelli nei quali il coronavirus non era ancora arrivato.

Purtroppo un uomo sui 60 anni residente in paese è risultato infetto. L’uomo ha accusato febbre alta e nelle scorse ore ha chiamato il 118. Un’ambulanza lo ha trasportato al San Timoteo di Termoli dove gli è stato fatto il prelievo per il tampone ed è stato prontamente trasferito al Cardarelli, per evitare anche il rischio contaminazione nei locali del nosocomio di Termoli.

A Campobasso il responso atteso è arrivato nel pomeriggio: l’uomo ha contratto il covid-19. Ora la domanda è: dove e come si è contagiato, visto che non risultano contatti con altri malati e che a Portocannone finora non c’erano stati positivi?

Il dilemma appare lontano da essere risolto, ma può darsi che il contagio sia partito da una struttura sanitaria frequentata nei giorni scorsi dall’uomo.

Al momento l’azienda sanitaria regionale non ha saputo dare risposte riguardo l’esistenza di un cluster nuovo. Oltretutto nel Comune guidato da Giuseppe Caporicci alle 18 di oggi, quando cioè la notizia è stata confermata ufficialmente, non era ancora arrivata alcuna comunicazione scritta, così che gli Amministratori comunali possano istituire il centro operativo comunale e prendere ulteriori provvedimenti a tutela della popolazione.