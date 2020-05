Un fumo nero che getta una luce sinistra sull’incendio che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 4 maggio, nelle campagne del Basso Molise.

Precisamente siamo a Nuova Cliternia, frazione di Campomarino, territorio tradizionalmente vocato vocato all’agricoltura. Le spettacolari immagini che vi proponiamo sono state girate attorno alle 13 da un drone. La visuale è oltremodo suggestiva se non fosse che quel fumo nero dimostra inequivocabilmente come a bruciare non sia stato legnale o materiale naturale bensì plastica. Il colore è inconfondibile e non v’è dubbio che a sprigionare quel fumo scuro e spesso sia stato materiale in gomma (come i tubicini che si usano in agricoltura per l’irrigazione dei campi) o simili.

Foto 3 di 3





L’incendio, di piccole dimensioni e non molto esteso – come mostra anche il video allegato -, non ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il video mostra anche un uomo alle prese con il piccolo rogo. L’episodio riporta a galla quello che è – eufemisticamente – un malcostume dei nostri agricoltori che, appiccando il fuoco a materiale sintetico, inquinano l’ambiente e l’aria. Quei roghi non fanno che sprigionare diossina, un composto altamente tossico.

Molto probabile dunque che il rogo di stamane qui documentato sia frutto di quella illegale pratica di bruciare residui agricoli. Una pratica clandestina che purtroppo si verifica da anni e a cui non si riesce a porre rimedio. Nonostante le denunce di quello che è un reato ambientale a tutti gli effetti, nelle campagne nostrane, specie al tramonto, continuano a bruciare rifiuti per evitarne lo smaltimento a norma di legge.