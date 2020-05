Codice Pin

Numero di identificazione personale, ma tutti amano semplificarmi chiamandomi Pin, mi potete richiedere, attivare, rinnovare, revocare e ripristinare, al posto di cuore e cervello ho cifre, lettere e caratteri speciali. Terrorizzati dall’idea di perdermi, prelevo denaro, sblocco smartphone, pago beni o servizi e accedo ad apparecchiature elettroniche, dove è consentito posso essere usa e getta, mentre in alcuni casi siete voi a scegliermi, facile da ricordare e veloce da digitare, controllo se una persona sia realmente legittimata a compiere, mediante l’utilizzo di un dispositivo, una determinata operazione.

Ho una sorella di nome Password, impiegata dove c’è bisogno di una protezione maggiore, è richiesta ovunque, ci interscambiamo ma è troppo problematica per i miei gusti, siamo simili con la differenza che lei ha un temperamento più sicuro del mio. In occasione della festa della mamma, desidero rivolgere un pensiero a chi mi ha messo al mondo, si chiama Tecnologia, è un genitore autorevole, capace di insegnarmi la responsabilità e coerenza, la differenza tra giusto e sbagliato, a chiedere scusa negli errori e ad essere felice e non migliore di altri, mi ascolta, anzi, con uno sguardo legge i miei pensieri, dimostra amore e gratitudine, grazie a lei è semplice adattarsi alle sfide che la vita man mano mi presenta. Lo confesso, sono il figlio più ubbidiente che c’è, ci credo! A mia madre basta un secondo per convertirmi!

Alessio Toto

…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…