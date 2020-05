Donazione di 100 mascherine per i piccoli della scuola dell’infanzia di Petacciato.

L’iniziativa è del Nido “La Trottola” di Petacciato, già distintosi nei giorni scorsi per aver creato la prima didattica a distanza innovativa per i bambini del Nido attraverso un cartone animato creato dalle maestre. Questa mattina si è provveduto a donare al Comune di Petacciato 100 mascherine per per la prima infanzia del paese bassomolisano.

Le mascherine si distinguono per la qualità dei materiali, per la loro facile sterilizzazione e riutilizzo, mettendo a disposizione della comunità un dispositivo necessario anche se non obbligatorio per i più piccoli.