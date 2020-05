Per costoro, non avverto pietate

di Antonio Andriani

Accozzaglie disoneste, a masnade,

senza tregua nelle calde serate,

sanguinose battaglie sulle strade.

Perciò, temerari, a casa r’estate

ch’è, tuttor, guerra all’arma bianca e spade.

A pugnar con le mascherine slacciate,

veggio la città, dal virus, trafitta

e la vita ‘n spiaggia arrischia la sconfitta.

Andri170520 Parafrasi = ritorno allo strambotto, dopo mesi; otto versi endecasillabi col seguente schema metrico: ABABABCC, endecasillabo anche il titolo, in rima con i versi B. Ovvia, evidente licenza poetica in r’estate, in questa accezione sia verbo che sostantivo. Spero, tanto, che la mia prescienza non sia esatta!