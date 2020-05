Pacchi alimentari di Campagna amica distribuiti a chi ha bisogno

Sabato 16 maggio avrà inizio la distribuzione dei pacchi alimentari di Campagna amica in Molise.

Verranno preparati al mercato Coldiretti di Campobasso e successivamente distribuiti attraverso associazioni impegnate nel sociale sul territorio regionale.

“L’iniziativa promossa da Forza Italia – spiega la coordinatrice regionale del partito Annaelsa Tartaglione – è stata pensata per offrire un aiuto in questo momento difficile a chi oggi ne ha più bisogno. È anche un modo – prosegue la parlamentare – per sostenere con forza l’economia locale e la nostra agricoltura, uno dei settori maggiormente colpiti dal Covid19. Per questo motivo, all’interno dei pacchi dono ci saranno solo ed esclusivamente prodotti realizzati con materie prime rigorosamente made in Molise”.

Secondo l’esponente di Forza Italia alla Camera “oggi è importante stare vicino a chi è stato duramente colpito da questa emergenza, sia le famiglie che le imprese. È infatti assolutamente necessario riattivare al più presto il sistema economico regionale. Mi preme fare un ulteriore appello: comprate e mangiate molisano. È il modo più semplice per difendere la nostra terra. #ioscelgomolisano”.

Per chi volesse partecipare all’iniziativa con un minimo contributo di 2 pacchi dono, può contattare l’indirizzo campagnaalimentare.fimolise@gmail.com

“Un sincero ringraziamento – conclude Annaelsa Tartaglione – a chi deciderà di darci una mano e ai nostri rappresentanti regionali per aver già dato a un importante contributo all’iniziativa”.