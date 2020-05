Ospedale Termoli, in fila ammassati aspettando il turno dopo ripresa servizi

La sanità “riapre” dopo la lunga sospensione imposta dalla emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. I servizi essenziali, le visite specialistiche, il ritiro dei referti, i ricoveri anche ordinari possono ripartire. E sono ripartiti, ma a giudicare dal numero di persone affollate anche questa mattina, 19 maggio, davanti l’ospedale San Timoteo di Termoli, è evidente che sarà dura recuperare il tempo perduto.

Il distanziamento, che con le nuove norme resta chiaramente una vivissima raccomandazione, non è garantito malgrado la soluzione dei numeretti all’esterno del cancello per la gestione dell’affluenza per via dell’elevato numero di pazienti in attesa. Decine le persone in attesa di entrare, dotate provvidenzialmente di mascherina ma ammucchiate davanti all’ingresso aspettando il proprio turno punto.

Questa è la situazione registrata questa mattina davanti il presidio ospedaliero di Termoli.