Ospedale San Timoteo, positiva infermiera di Medicina. Sanificazione nel reparto, pazienti trasferiti

Ancora un caso di positività al virus nell’ospedale San Timoteo di Termoli, il presidio rimasto chiuso diverso tempo all’inizio della epidemia in Molise proprio per una situazione di contagio che ha riguardato medici e operatori sanitari in generale.

Ora un’altra emergenza, che tuttavia si sta gestendo per ora senza particolari criticità. Una infermiera che pochi giorni fa ha preso servizio, nell’ambito delle assunzioni di personale extra, nel reparto di Medicina, è stata trovata positiva. Il risultato del tampone è di ieri sera e si è in attesa della conferma ufficiale da parte della Asrem, che come già accaduto ieri invierà il consueto bollettino sulla situazione Covid soltanto alle 18. La donna è totalmente asintomatica ed è stata sottoposta a tampone oro faringeo proprio perché 3 giorni fa ha iniziato a lavorare nel nosocomio termolese. Entrambi i tamponi effettuati in un ospedale della Lombardia, dove ha prestato servizio nella fase più critica della epidemia, erano negativi e non c’era nessun sospetto che potesse aver contratto l’infezione. In fase di valutazione pertanto anche la fonte del contagio, che dovrebbe essere accertata nell’ambito della ricostruzione epidemiologica ora affidata alle autorità sanitarie molisane.

Il reparto di Medicina, che in questi giorni registra un numero abbastanza importante di ricoveri e soprattutto di anziani con quadri clinici compromessi e svariate patologie che richiedono le cure ospedaliere, è in fase di sanificazione. Si sta valutando di trasferire i pazienti nel reparto di Urologia e proprio in questo momento è in corso una riunione fra i vertici ospedalieri e amministrativi per stabilire il da farsi. È il terzo caso di contagio nella cittadina adriatica molisana in 24ore. Ieri erano risultati positivi due giovani residenti a Termoli.