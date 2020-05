Olimpiadi di Debate, 3° posto di squadra e 1° individuale per Liceo Classico di Termoli

Un terzo posto di squadra e un successo individuale. Si è concluso con eccezionali risultati e grande soddisfazione il percorso della squadra di Debate dell’Istituto Alfano, formata dagli alunni del Liceo Classico Chiara Cappella, Sara Leccese, Beatrice Lemme e Giuseppe Terone, accompagnata dall’allenatore professor Mario Mascilongo, che ha rappresentato il Molise nella terza edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate, svoltesi in modalità a distanza da lunedì 4 maggio a sabato 9 maggio, con la partecipazione delle squadre di 18 regioni italiane (mancavano all’appello solo Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia).

Per i ragazzi della scuola termolese il terzo posto nella classifica a squadre, grande riconoscimenti personali per Giuseppe Terone, classificatosi al primo posto nella classifica individuale dei debater, e per Chiara Cappella, selezionata nel gruppo di 12 debater tra i quali verrà scelto il quartetto della nazionale italiana per le prossime Olimpiadi internazionali.

Concludendo al quarto posto il girone eliminatorio, la squadra dell’Alfano (prima rappresentativa molisana a riuscire nell’impresa) si è qualificata per le semifinali, dove è stata sconfitta di misura dalla rappresentativa della Sicilia, pur ricevendo numerosi apprezzamenti dal pubblico che ha seguito la prova in diretta.

La finale delle Olimpiadi, disputata tra le squadre di Puglia e Sicilia, è stata vinta da quest’ultima, che aveva eliminato proprio la squadra molisana dell’Istituto “Alfano” in semifinale.

Soddisfazione da parte del professor Mascilongo, allenatore della squadra termolese, e della Dirigente dell’Alfano, Concetta Rita Niro, che ha seguito, insieme a tanti studenti e docenti della scuola, la manifestazione tenutasi in videoconferenza sul canale YouTube di Debate Italia. Complimenti e felicitazioni sono giunti alla Dirigente, alla squadra e a tutta la scuola anche da Anna Paola Sabatini, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.

Per rivedere online il dibattito della semifinale: Olimpiadi di Debate 2020 – SEMIFINALE Sicilia vs. Molise.