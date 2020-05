Oggi +7 positivi, il focolaio rom cresce: 77 casi. Cluster alla Scuola Allievi Carabinieri. 14 persone ricoverate per Covid – NUMERI – NEWS

IL CLUSTER ROM SALE A 77 CASI, PREOCCUPA IL NUOVO FOCOLAIO NELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI: 4 CONTAGIATI

317 tamponi processati da ieri, cioè nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di infezione al virus sono sette: cinque rom, il cui cluster (il più preoccupante) sale a 77; 1 operatore sanitario del Gemelli-Cattolica, la struttura specializzata in cure oncologiche di contrada Tappino, a Campobasso, e un giovane allievo della scuola carabinieri del Molise. Qui si registra quello che ormai si può definire un nuovo cluster: sono 4 infatti i carabinieri che frequentano la scuola che hanno l’infezione da Covid. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni, ma è chiaro che preoccupa ulteriormente la presenza di contagi. I carabinieri sono in isolamento.

PRIMO CONTAGIO ALLA CATTOLICA

Invece nei giorni scorsi tutto il personale della Cattolica è stato sottoposto a test sierologico, tra questi anche l’operatrice in questione che era risultata positiva. Anche il tampone ha confermato il risultato precedente e l’infezione da covid-19.

SETTE I ROM RICOVERATI IN MALATTIE INFETTIVE

I dati della ospedalizzazione che arrivano dal centro hub Covid Cardarelli fanno fare al Molise un balzo all’indietro. Purtroppo. Si torna ai livelli (numericamente parlando) di svariate settimane fa, visto che i ricoveri complessivamente sono saliti, nel giro degli ultimi giorni, a 14. Uno in terapia intensiva (il 60enne di Portocannone), gli altri in Infettive dove i rom ricoverati con sintomi importanti sono ben 7.

NONNINA DI 101 ANNI DI CASA RIPOSO GUARISCE DAL COVID

Insieme a notizie spiacevoli ci sono anche le “good news”. Prima fra tutte la storia di una nonnina di 101 anni della casa di riposo di Cercemaggiore, dove si era registrato un importante focolaio del virus, guarita alla bellezza di 101 anni.

Il BOLLETTINO ASREM di oggi 12 maggio

– 226 i casi attualmente positivi (187 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 390 sono i tamponi positivi (314 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 9608 i tamponi eseguiti di cui 9218 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 13 sono in Malattie Infettive (10 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 233 i pazienti in isolamento domiciliare (212) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (21)

– 121 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (91 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 242 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (124 Bojano, 29 Larino e 89 Venafro)

– 412 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 125 – TERMOLI 16 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 6 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAMPOMARINO 1 – VENAFRO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PORTOCANNONE 1

Il numero complessivo dei molisani che attualmente hanno contratto il coronavirus è salito. Il Molise è tornato ai numeri purtroppo più preoccupanti di svariate settimane fa, quando l’epidemia non aveva ancora superato l’auspicato picco. Dopo tanto tempo torna un paziente anche nella terapia intensiva, reparto che in Molise era vuoto a significare un generale e complessivo miglioramento delle condizioni dei pazienti.

L’uomo di 60 anni residente a Portocannone è stato infatti ricoverato nel reparto salvavita perché ha bisogno di ventilazione assistita 24 ore su 24. Già malato e sottoposto a delicati interventi chirurgici in strutture sanitarie fuori regione, il sessantenne ha scoperto di aver contratto il nuovo coronavirus venerdì scorso, quando si è rivolto ai sanitari del San Timoteo di Termoli con i sintomi dell’infezione. Il tampone ha confermato i sospetti e per lui è scattato il ricovero in malattie infettive. Oggi il trasferimento in intensiva.