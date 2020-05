5 NUOVI CONTAGI: DUE SONO MOLISANI RIENTRATI DA FUORI, UNO è ROM DI CAMPOBASSO

Sono cinque le persone positive al Covid di oggi, venerdì 22 maggio. Ma è una ottima notizia se rapportata al numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore, ben 401.

Un solo caso è collegato al cluster rom di Campobasso, che arriva a 93 infetti. C’è poi un positivo sempre residente a Campobasso di un cluster noto, cioè monitorato già dalle autorità sanitarie. Infine un positivo residente a Portocannone, anche in questo caso di un focolaio già censito, che fa riferimento al sessantenne ricoverato al Cardarelli di Campobasso con nuovo coronavirus. Due positivi sono rientrati da fuori regione e sono stati sottoposti a tampone molecolare dopo il test sierologico. Ma nessun ricovero in malattie infettive nei nuovi ricoveri in terapia intensiva. Il numero dei pazienti ospedalizzati e fermo a 10.

PER LA PRIMA VOLTA I GUARITI SUPERANO I MALATI

La migliore notizia della giornata è che il numero dei guariti continua a crescere. Solo oggi ben 13 persone sono state dichiarate fuori dall’infezione dopo il doppio tampone, che ha verificato la fine della malattia. Sono 204 in totale le persone guarite dal virus, a fronte di 189 casi attualmente positivi. È la prima volta che il numero dei guariti supera quello dei contagi, è in un certo senso una data storica per il territorio che certifica la discesa su tutti i fronti. Asrem ha effettuato complessivamente, finora, 13017 tamponi. Di questi quelli risultati nel positivi sono 431, dall’inizio dell’epidemia a oggi.

Bollettino della Asrem di venerdì 22 maggio

189 i casi attualmente positivi (169 nella provincia di Campobasso, 19 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 431 sono i tamponi positivi (354 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 13017 i tamponi eseguiti di cui 12121 negativi. 465 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 8 sono in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 195 i pazienti in isolamento domiciliare (179) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (16)

– 204 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (155 della provincia di Campobasso, 33 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 363 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (208 Bojano, 45 Larino e 110 Venafro)

– 331 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

DURANTE EPIDEMIA NESSUN CASO DI INFEZIONE OSPEDALIERA AL CARDARELLI

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano fa chiarezza sul ruolo del nosocomio del capoluogo: “Il Cardarelli resta presidio Covid, ma durante l’epidemia non abbiamo registrato nessuna infezione ospedaliera”. Smentita anche la contrapposizione con i primari che sono tornati a chiedere interventi per superare le difficoltà riscontrate nel centro di contrada Tappino.

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 117 – TERMOLI 15 – CERCEMAGGIORE 9 – BELMONTE DEL SANNIO 9 – PORTOCANNONE 4 – BARANELLO 4 – ISERNIA 3 – AGNONE 3 – POGGIO SANNITA 3 -–– CAMPOCHIARO 2 – RICCIA 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 1 – CAMPOLIETO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – GUGLIONESI 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1